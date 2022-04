Ce que vous devez savoir sur le Picrights

La gestion des photos peut poser problème sur Internet à cause des droits d’auteur. De ce fait, pour illustrer l’un de vos articles, si vous avez tendance à piocher certains clichés sur Internet, vous pourriez recevoir une lettre des agences de presse. Parmi ces dernières, il y a l’Agence France-Presse, mais également Reuters et Associated Press. Avant de vous lancer, il est important de tout savoir sur le Picrights.

Que faire si vous recevez une lettre de mise en demeure ?

Il ne faut pas paniquer puisque vos droits doivent être étudiés, vous n’êtes pas forcément face à une faute. La meilleure solution consiste à joindre un avocat spécialisé dans ce domaine, il connaît alors parfaitement Picrights. L’intelligence artificielle a tendance à faire remonter aux sociétés de presse tous les clichés qui sont utilisés. Le droit à la propriété intellectuelle est alors mis en avant, mais il n’est pas toujours validé.

En effet, les clichés pris par les photographes ne reflètent pas toujours un travail original, la propriété intellectuelle ne peut donc pas être prise en compte.

Les agences de presse ont tendance à revendiquer ce droit d’auteur de manière abusive, d’où l’intérêt de bien vous renseigner auprès d’un avocat qui vous épaulera au cours de ce litige.

Il suffit de bien comprendre la définition d’une photographie originale. Cette dernière doit être totalement maîtrisée par le professionnel. Toutefois, lorsqu’il prend des clichés d’une scène en extérieur, il n’est pas le maître de la luminosité, de l’exposition ou encore de la tenue des personnes présentes sur la scène.