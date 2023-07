Comment relier plusieurs ordinateurs au même réseau ?

Il existe plusieurs solutions pour relier les ordinateurs à un même réseau. Le choix de la solution dépend de plusieurs facteurs que vous devez analyser avant de vous décider. Toutefois, quelle que soit la solution que vous avez choisie, vous aurez besoin de certains accessoires. Si certaines solutions nécessitent la présence d’un technicien, d’autres solutions sont intuitives et plus faciles à installer. Découvrez ici comment vous pouvez connecter vos ordinateurs au même réseau.

Les solutions de mise en réseau domestique ou en entreprise

Vous avez à disposition plusieurs solutions pour la mise en réseau domestique ou en entreprise. Ces solutions dépendent de vos besoins et de vos contraintes spécifiques. Vous pouvez opter pour le réseau local filaire qui utilise des câbles Ethernet pour connecter les différents périphériques du réseau. Vous devez savoir qu’il existe différents types de switch Ethernet pour ordinateur que vous choisirez en fonction de vos besoins.

Vous pouvez aussi opter pour le réseau local sans fil. Ce dernier utilise des ondes radio pour permettre la connectivité sans fil entre les périphériques. Toutefois, si vous disposez de réseaux locaux distants entre eux, c’est le réseau WAN que je vous suggère. Pour une navigation sécurisée, vous pouvez opter pour un VPN. Je vous recommande particulièrement cette solution si vous avez des employés qui travaillent à distance. Le VPN permet le partage et le stockage des fichiers et des applications internes de l’entreprise. Par contre, si vous avez une grande entreprise et que vous occupez un grand espace, c’est le réseau maillé qui vous convient le mieux.

Choisissez un type de réseau : câblé ou sans fil

Le choix du type de réseau dépend de vos besoins spécifiques, de vos contraintes budgétaires et de vos préférences personnelles. Le réseau câblé a l’avantage d’être rapide et fiable. La connexion câblée offre des débits de données plus élevés et une connexion plus stable. C’est ce réseau que je vous recommande si vous avez besoin d’une connexion internet optimale. Le réseau câblé est également plus sécurisé, car il est plus difficile pour des tiers de capter les signaux câblés. Les risques de piratage sont ainsi réduits. Ce réseau a aussi une faible latence qui en fait le réseau privilégié pour les applications sensibles au temps.

Pour ce qui est du réseau sans fil, son plus gros avantage est sa grande flexibilité et sa mobilité. Il vous permet de vous connecter à internet sans être limité par des câbles. Cela est avantageux si vous avez plusieurs appareils mobiles ou si vous vous déplacez souvent. Les réseaux sans fil sont aussi plus faciles à installer et à configurer que les réseaux câblés.

Installez et configurez un routeur et une carte réseau

Pour installer et configurer un routeur et une carte réseau, vous devez au préalable déballer le routeur. Placez ensuite le routeur près du modem et vérifiez qu’il est éloigné de tout obstacle qui pourrait entraver le signal Wi-Fi. Connectez ensuite le câble Ethernet fourni par votre fournisseur d’accès internet. Connectez aussi l’autre extrémité du câble Ethernet à la sortie LAN du modem. Branchez l’adaptateur d’alimentation sur le routeur et sur une prise de courant avant d’allumer le routeur.

Pour ce qui est de la carte réseau, vous devez commencer par l’insérer dans le slot d’extension PCi sur la carte mère de votre ordinateur. Après l’avoir bien vissée, vous pouvez connecter l’antenne fournie avec la carte à son connecteur avant de refermer le boîtier de l’ordinateur.

Pour configurer le routeur, ouvrez un navigateur web et tapez l’adresse IP par défaut du routeur dans la barre d’adresse. Une fois connecté à l’interface de configuration du routeur, suivez les instructions fournies pour paramétrer le nom du réseau (SSID), le mot de passe Wi-Fi et d’autres paramètres de sécurité.

Pour configurer la carte réseau, vous devez accéder aux paramètres réseau de votre système d’exploitation. Vous y trouverez une option pour configurer une connexion Ethernet ou sans fil. Il vous suffit de suivre les instructions pour rechercher les réseaux disponibles.

Comment connecter vos ordinateurs au routeur ?

Vous avez plusieurs options pour connecter vos ordinateurs au routeur. La méthode la plus courante consiste à vous servir d’un câble Ethernet pour connecter chaque ordinateur au routeur. Pour cela, votre ordinateur doit disposer d’un port Ethernet. Branchez une extrémité du câble Ethernet dans le port Ethernet de votre ordinateur, puis l’autre extrémité dans l’un des ports Ethernet disponibles sur le routeur.

Si votre ordinateur est équipé d’une carte réseau sans fil intégrée ou d’un adaptateur Wi-Fi externe, vous pouvez vous connecter au routeur. Assurez-vous que le Wi-Fi est activé sur votre ordinateur et recherchez les réseaux disponibles. Sélectionnez le nom de votre réseau Wi-Fi dans la liste et entrez le mot de passe Wi-Fi. Notez par ailleurs que certains routeurs permettent une connexion via un câble USB. Consultez le manuel du routeur pour connaître les étapes spécifiques à suivre si cette option est disponible.