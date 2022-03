YouTube est la seconde plateforme de recherche au monde après Google. Pour les entreprises, la présence sur YouTube présente alors de nombreux enjeux. La vidéo est en effet un format de contenu très en vogue aujourd’hui, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram ou encore TikTok. En créant des vidéos sur la plateforme de Google, l’idée est qu’elles puissent être virales. En pratique, comment rendre une vidéo virale sur YouTube ?

Achetez des vues YouTube

L’achat de vues est une pratique qui consiste à booster la visibilité de vos contenus vidéo. Pour acheter des vues YouTube, vous pouvez par exemple recourir à LikesKing, site spécialisé dans l’achat de vues YouTube et d’abonnés sur les réseaux sociaux. L’achat de vues épouse le principe de fonctionnement de la plupart des réseaux sociaux : la visibilité.

Comme sur les autres médias sociaux, les utilisateurs de YouTube sont enclins à s’abonner et à suivre les contenus de chaînes ayant une bonne visibilité. À l’entendement commun, plus une vidéo compte de vues, plus elle est intéressante, tout comme la chaîne qui la publie. Ainsi, si vous souhaitez rendre une vidéo virale, indépendamment de son contenu, misez sur l’achat de vues.

À la faveur de cette pratique, votre vidéo va enregistrer un nombre important de vues. Par conséquent, les algorithmes de YouTube vont la positionner dans les suggestions et tendances. Ayant déjà une certaine visibilité, la vidéo suscitera l’intérêt des autres utilisateurs. Ils vont la suivre, certainement s’abonner à votre chaîne et la partager. C’est ainsi qu’elle pourra devenir virale.

Abordez une thématique universelle dans votre vidéo

La viralité d’une vidéo sur YouTube dépend essentiellement de son contenu. En ce sens, pour Thales Teixeira, professeur spécialiste du marketing à Harvard, il faut que la vidéo soit axée autour d’une thématique universelle, qui va retenir l’attention de tous. Dans cette logique, les vidéos très commerciales sont à proscrire.

De même, pour que votre vidéo soit virale, évitez d’y faire apparaître d’office votre logo. Il peut apparaître vers la fin de la vidéo. Les utilisateurs ont tendance à rebrousser chemin dès lors qu’un logo apparaît, notamment au début la vidéo.

Étudiez la cible de votre vidéo

Pour que votre contenu YouTube soit partagé en masse, il faut qu’il soit adressé à la bonne cible. Ce facteur est directement lié à l’universalité de la thématique. Une vidéo, aussi intéressante soit-elle, ne peut être virale quand elle tombe sur la mauvaise personne. C’est comme proposer du fromage à un adepte des desserts. Vous ne répondez pas à son attente.

D’où la nécessité de bien étudier la cible et à laquelle s’adresse la vidéo, ainsi que ses attentes. Vous optimisez les chances que la vidéo soit partagée à grande échelle sur YouTube et d’autres réseaux sociaux.

Privilégiez une vidéo courte qui crée des émotions

Pour que votre vidéo soit visionnée par une grande majorité de personnes, elle doit être courte. La viralité d’un contenu vidéo ne dépend pas de sa longueur. Sur YouTube, 54% de votre audience passe à autre chose si votre vidéo excède 1 minute. Plus la vidéo est courte, plus elle capte l’attention et le message véhiculé reçu par les cibles.

Par ailleurs, la viralité d’une vidéo est aussi liée à l’émotion qu’elle crée chez les consommateurs. Entre joie, surprise, peur, rire et provocation, à vous de voir comment vous positionner.