Design : comment devenir un pro du logiciel Figma ?

Figma est un logiciel de conception et d’expérience utilisateur basé sur le Cloud. Il permet aux concepteurs de donner vie à des maquettes, des prototypes ainsi que des designs collaboratifs en temps réel. Sa facilité d’utilisation le rend très populaire. En tant que designer, vous souhaitez devenir un pro du logiciel Figma ? Je vous donne quelques astuces pour y parvenir.

Apprenez à connaître les principes fondamentaux de Figma

Les principes fondamentaux de Figma sont les éléments de base qui permettent de comprendre comment utiliser efficacement le logiciel. Il est alors primordial de connaître ces principes. Tout d’abord, vous devez prendre le temps d’explorer l’interface utilisateur du logiciel pour comprendre comment vous devez y naviguer et accéder à ses différentes fonctionnalités. Ensuite, vous devez apprendre les raccourcis clavier qui vous aideront à travailler plus rapidement et plus efficacement avec Figma. Vous devez aussi comprendre comment utiliser les calques et les groupes qui sont des éléments de base qui vous seront utiles pour mieux organiser votre travail.

Vous devez également maîtriser les outils de dessin de Figma (stylo, rectangle, cercle, etc.) de façon à pouvoir les utiliser pour dessiner des icônes et des formes. Le logiciel dispose par ailleurs de fonctionnalités de typographie avancées telles que la gestion des polices, la création de styles de texte, etc., que vous devez apprendre à utiliser pour améliorer la lisibilité de vos designs. Pour finir, apprendre à utiliser les grilles et les repères peut vous aider à créer des designs équilibrés et cohérents. Pour maîtriser Figma, vous pouvez suivre une formation afin de devenir un pro de ce logiciel indispensable à tout designer.

Une formation pour apprendre à maîtriser Figma

Pour pouvoir utiliser correctement et efficacement Figma, je vous recommande de suivre une formation. Il existe en effet des formations pour apprendre à utiliser ce logiciel. Certaines d’entre elles sont gratuites tandis que d’autres sont payantes.

Figma dispose d’une chaîne YouTube qui propose un grand nombre de tutoriels pour tous les niveaux d’expérience. Les vidéos couvrent un large éventail de sujets allant de l’utilisation de base de Figma aux techniques de conception les plus avancées. Certains sites internet proposent aussi des cours pour apprendre à utiliser Figma comme Figma360 par exemple. Ce type de site offre une formation gratuite pour vous introduire à Figma et une autre formation payante plus complète de l’outil.

LinkedIn Learning est aussi une option pour apprendre à utiliser ce logiciel. Vous pouvez par ailleurs apprendre à utiliser Figma grâce à une formation en présentiel. Cette dernière est le plus souvent dispensée par des centres de formation professionnelle et des écoles de design. Généralement plus coûteuse qu’une formation en ligne, elle favorise une interaction avec les formateurs, ce qui vous permet de poser autant de questions que possible.

Le support Figma et ses outils

Figma met à votre disposition plusieurs outils de support pour vous aider à résoudre les problèmes et à apprendre à utiliser efficacement le logiciel.

La base de connaissances

La base de connaissances de Figma est une ressource en ligne qui contient des informations détaillées sur toutes les fonctionnalités de Figma. Vous y trouverez également des réponses aux questions fréquemment posées, des guides étape par étape, des tutoriels vidéo, etc.

Le support client

Si vous rencontrez des problèmes techniques avec Figma, vous avez la possibilité de contacter le support client de Figma pour obtenir de l’aide. Ce dernier est disponible via une boîte de dialogue en direct, par formulaire de contact ou par e-mail.

Les plugins de Figma

Figma dispose d’une bibliothèque de plugins pouvant vous aider à automatiser des tâches, à ajouter des fonctionnalités supplémentaires et à intégrer le logiciel à d’autres outils. Les plugins, créés par la communauté Figma, peuvent être installés directement depuis le logiciel.

Rejoignez la communauté des utilisateurs du logiciel

Rejoindre la communauté des utilisateurs de Figma peut être un excellent moyen de devenir un pro du logiciel. En effet, la communauté Figma est constituée d’un groupe de personnes qui partagent leur passion pour le design et leur utilisation de Figma. La communauté Figma est un endroit parfait pour partager vos travaux et obtenir des critiques constructives de la part d’autres designers.

Il s’agit donc d’une ressource inestimable pour les designers qui cherchent à améliorer leurs compétences et à trouver de l’inspiration. C’est également le lieu idéal pour échanger des connaissances et des astuces sur l’utilisation de Figma. Je vous encourage à poser des questions pour obtenir des réponses de la part de personnes expérimentées dans l’utilisation du logiciel.

En intégrant la communauté Figma, vous avez de plus la possibilité de participer à des événements en ligne et hors ligne tels que des ateliers, des webinaires et des conférences. Vous avez ainsi l’occasion de rencontrer d’autres designers avec qui vous pouvez partager vos connaissances et compétences. Par ailleurs, vous pouvez accéder à des ressources gratuites comme des modèles de conception, des icônes et des polices de caractères. Ces dernières peuvent vous aider à économiser du temps et à être plus productif.