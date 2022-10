Pourquoi avoir un syndic de copropriété ?

En ce qui concerne le syndic de copropriété, il faut choisir un syndic professionnel. C’est l’alternative la plus efficace et la plus sereine. Le rôle du syndic de copropriété demande une forte expertise dans différents domaines. Il peut s’agir du secteur juridique, comptable, etc. Le syndic de copropriété vous accorde une disponibilité à toute épreuve, pour régler toutes les situations relatives à la gestion. Avoir un syndic de copropriété permet d’éviter les contentieux entre copropriétaires. Sur le marché Français, il existe des milliers de syndics de copropriété, face à cette disponibilité, le choix peut s’avérer difficile. Choisissez en fonction de vos besoins et envies.

Une gestion financière efficace

La gestion des comptes de la copropriété fait partie des missions du syndic de copropriété. Les syndics de copropriété professionnels procèdent à l’ouverture d’un compte bancaire autonome et consacré à la copropriété. Il s’agit d’une norme établie par la loi Alur de 2014. Pour éviter que les bénéfices de la copropriété ne reviennent juridiquement au syndic. Toutefois, il existe certaines exceptions. Par exemple, les immeubles de moins de 16 lots ont la possibilité de procéder à un vote en AG, susceptible de dispenser la gestion de la copropriété de l’ouverture d’un compte séparé en cas de gestion de copropriété par un syndic professionnel.

La gestion administrative de la copropriété

Le syndic de copropriété gère aussi de multiples opérations administratives. En relation avec la vie de la copropriété. Il représente la copropriété en cas de contentieux. Par ailleurs, il a la tenue du carnet d’entretien de la copropriété.