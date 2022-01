Mutation professionnelle : où stocker ses meubles ?

Une mutation professionnelle est souvent synonyme de grand changements. Que ce soit pour l’étranger ou en restant en France, elle est le point de départ d’une nouvelle vie pour laquelle il faut parfois laisser derrière soi des meubles ou des objets dont on ne veut pas se séparer.

Dans les 2 cas, va se poser parfois le problème de stockage des meubles pour une période plus ou moins longue. Le temps de trouver un nouveau logement ou parce que celui que l’on va avoir est plus petit que le précédent. Ou tout simplement parce que faire voyager tous ses meubles peut vite s’avérer très couteux. Il faut donc trouver une solution à moindre coût pour conserver les meubles et les affaires que l’on veut garder. Plusieurs solutions sont possibles .

Le garde-meuble pour stocker ses objets

Il permet d’entreposer ses cartons ou ses meubles. Le volume nécessaire est définit en amont de la location et un devis est établi avec la société de stockage. Outre le prix avantageux, cette solution permet un gardiennage sécurisé des meubles et des affaires dans un box où seul le locataire à accès. On en trouve dans beaucoup de grandes villes et le principe commence aussi à se développer à la campagne. Certaines sociétés de déménagements en proposent aussi, il ne faut pas hésiter à faire établir plusieurs devis pour pouvoir comparer quelle location serait la plus pratique et économique. Regardez les démarches de stockage pour un box sécurisé.

Ainsi, le stockage des meubles et affaires durant la durée de l’expatriation dans un box sécurisé disponible à la location pour une durée illimitée permet de diminuer le coût du déménagement, de louer ou vendre le logement actuel si on le désire, de ne pas devoir racheter toutes ses affaires en revenant et de plus vite se réinstaller au retour. Ce qui aura été acheté sur place pourra être plus facilement revendu là-bas.

En amont, il faut d’abord faire le tri dans ses affaires et ses meubles afin de ne prendre avec soi que le strict nécessaire. Ce tri permettra aussi de ne pas stocker pour rien les objets que l’on ne veut plus et donc de louer un box ou garde-meuble adapté le plus petit possible pour réduire les frais.

Le stockage chez des amis ou de la famille

On peut aussi les entreposer dans le garage ou dans la cave d’amis ou de proches. Cette solution, bien que gratuite, comporte des inconvénients. Il faut être sûr que les meubles et affaires entreposés ne vont pas gêner du tout pendant l’absence hors de France. Il faut être sûr aussi de pouvoir les récupérer quand on veut une fois de retour et non dans l’urgence une fois le pied posé hors de l’avion ou au retour du road trip des amis 6 mois après le réaménagement.

Les laisser chez soi et louer son logement meublé

Il y a aussi la solution de les laisser dans notre maison ou notre appartement si l’on est propriétaire et de louer notre habitation meublée. Mais le risque est grand de récupérer ses meubles abîmés ou cassés par un usage normal ou à cause de gens peu consciencieux.

Ainsi, la solution la plus pratique, sécuritaire et économique, se révèle être le garde-meuble. Grâce à des offres personnalisées, le déménagement vers de nouvelles contrées inconnues et la nouvelle vie en deviennent plus sereins.

De plus, certains employeurs, outre les frais de déménagements et de logement dans le nouveau lieu peuvent participer financièrement à ce louage. Il ne faut pas hésiter à en discuter avec la Direction voire à le négocier. Je vous invite à consulter notre article dédié aux services de relocation à Paris et dans toute la France.