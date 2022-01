Les démarches à suivre pour louer un espace de stockage

Si vous vous êtes décidés à louer un box de self-stockage, voici les démarches administratives à effectuer.

Préparer les principaux détails pratiques

Pour louer un box de self-stockage ou un garde-meuble lors de votre déménagement pour vos biens, vos archives et vos meubles, quelques détails doivent ainsi entrer en compte.

D’une part, la durée de location. Vous pouvez louer un box de stockage pour une période courte comme pour une longue période. Cette durée peut s’établir entre une semaine et plus d’un an. Ce qui est très pratique si vous comptez vous absenter pour une certaine période ou que vous devez rénover votre logement.

Autre élément important dans votre recherche de box de self-stockage : les disponibilités. Selon certaines périodes, le centre de stockage ne peut plus accepter de nouvelles demandes. Il est donc nécessaire d’élargir sa zone de recherche, quitte à regarder en dehors des grandes agglomérations, pour trouver un centre disponible pour accueillir vos meubles.

Le prix peut également varier si vous êtes un professionnel, un particulier ou un étudiant. Des réductions et des contrats flexibles peuvent exister si vous êtes une entreprise qui souhaite déménager vers un nouveau local. Il en est de même si vous êtes un étudiant qui a besoin d’un espace temporaire pour ranger certains meubles entre deux déménagements.

L’établissement du contrat

Lorsque vous avez déterminé les différents détails et le centre de stockage qui vous intéresse, vous pouvez vous lancer dans la réservation de votre box de self-stockage. Vous pouvez ainsi établir un devis sur le site internet du centre de stockage désiré, avant de vous engager à un contrat. Choisissez le m² et la durée de location du box sécurisé souhaitée : vous pouvez réserver votre devis via internet, par téléphone ou directement sur place, au point de vente. Vous pouvez vérifier en simultané la disponibilité des box de self-stockage.

Une fois le box de self-stockage réservé, le centre de stockage se charge de vous fournir des boîtes pour protéger vos biens ou vos archives. Le centre de stockage peut aussi vous proposer, moyennant un supplément dans la plupart des cas, des solutions pour le transport entre votre domicile ou votre local de travail et le lieu de stockage. Bien que vos affaires seront protégées dans l’espace réservé, il est important de bien les conditionner et les ranger, notamment pour gagner du temps à la fin de cette location.

Une dernière étape : la signature du contrat au point de vente. Généralement, vous aurez besoin d’une pièce d’identité et de souscrire à une assurance. Cette dernière est vivement conseillée, voire nécessaire. Malgré la protection offerte pour vos meubles, un incendie ou un accident peut tout de même arriver. Vos meubles seront donc protégés en cas de problème majeur. Dès lors, vous pouvez aménager vos meubles et autres affaires dans l’espace en question. Une clé ou un code vous sera fournie ; vous pourrez amener vos affaires pour les stocker.

En résumé

Un box de self-stockage est une bonne alternative si vous comptez déménager ou partir pour une période déterminée à l’étranger. Il en est de même si vous voulez désencombrer votre logement tout en misant sur une solution pratique et peu coûteuse. Les démarches administratives pour louer un espace dédié sont simples à effectuer : les entreprises dédiées offrent un large choix de solutions pour stocker vos affaires en toute sécurité. Après avoir établi le contrat en question et souscrit à une assurance dédiée, l’aménagement de cet espace peut s’accomplir.