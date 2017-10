Méthode de création de cahier des charges pour site internet

Lors de la création ou de la refonte d’un site internet, une étape est essentielle : l’expression des besoins fonctionnels. Ce passage est obligé pour créer un cahier des charges complet et assurer la bonne exécution du développement. On distingue deux types d’organisations dans cette gestion de projet : la maîtrise d’ouvrage en charge du quoi (partie métier et fonctionnelle) et la maîtrise d’oeuvre en charge du comment (partie technique).

Dans cet article, nous allons nous intéresser à la partie métier, donc maîtrise d’ouvrage. Le processus d’un projet web débute par cette partie fonctionnelle et donc la rédaction du cahier des charges d’un site internet dans lequel on retrouvera toutes les informations utiles. Le réseau FranceDigitalExpert a mis en place un outil en ligne très intéressant pour réaliser en quelques minutes cette étape qui commence par définir les ambitions du site ou de l’application (car oui le processus est le même pour une application web ou mobile).

Les premières questions : sélectionner le type de site, définir la cible et lister les principaux objectifs. Mais n’oubliez pas également de vous donner des objectifs de mise en ligne, cela pourra être un facteur de choix pour trouver un prestataire ou réaliser un appel d’offre.

Une matrice de contenus pour donner de la visibilité

Interrogez-vous ensuite sur les contenus, s’il s’agit d’un site existant, il sera peut-être nécessaire de les importer ou de les adapter pour satisfaire au nouveau site internet. Le meilleur moyen de réaliser un document intéressant est de passer par une matrice des contenus qui donne l’exhaustivité de l’existant et de ce qu’il faut créer. Commencez par répliquer l’architecture dans un document Excel puis compléter avec les pages que vous aviez pu déceler lors d’une précédente analyse.

Terminez votre document en comparant avec vos concurrents ou une sélection de sites internet que vous trouvez pertinent de façons à ajouter de nouvelles pages ou types de contenus. On étudiera en même temps les formats de contenus : vidéos, infographies, gif etc… Un nouveau site internet donne de nouvelles possibilités !

Votre identité visuelle doit-elle évoluer ?

Si vous venez de la refaire, attachez-vous à récupérer auprès de votre prestataire conseil les éléments de la charte graphique, sinon lancez rapidement le sujet car il peut vite devenir chronophage. Ce sera la première question de toute agence de création de site web : une charte graphique existante devra-t-elle être respectée ? Et si le nom de domaine / URL change, ne faut-il pas mettre à jour les supports de communication papier ?

Pour terminer votre cahier des charges, rendez-vous sur le site internet cahierdescharges.net qui vous accompagnera en quelques étapes à la réalisation de ce document « Ô » combien important pour bien réussir la création ou refonte de son site internet. Un petite indice, l’étape 5 portera sur les fonctionnalités que vous apporterez pour donner de la valeur aux utilisateurs de votre site web.