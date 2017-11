Infographie – Les effets de la méthode Agile sur les équipes marketing

Le marketing se transforme et ceux qui le fabrique doivent évoluer dans leurs méthodes de travail. Connaissez-vous la méthode Agile ? Découvrez cette infographie de Wrike qui développe l’effet Agile au sein des équipes marketing. La gestion de projet s’annonce plus rapide et surtout avec un fonctionnement itératif pour améliorer les performances et générer toujours plus de valeur.

Infographie offerte par Wrike – interactive timeline maker.

