Période de crise : votre informatique d’entreprise est-elle au niveau ?

Depuis le début de l’année 2020, le monde est victime d’une pandémie mondiale qui pousse les entreprises à se réinventer. Mais, le secteur de l’informatique reste la seule issue pour les personnes en confinement. La fréquentation des médias sociaux et du web a largement augmenté. Les entreprises ont recours à l’informatique pour travailler à distance.

Optimiser votre connexion internet et sécuriser votre serveur

En période de crise, les systèmes de sécurité de votre entreprise doivent être à jour. Cela fait partie des moment privilégiés des hackers pour pirater les serveurs des entreprises et demander des rançons. Une mauvaise manipulation ou une mise à jour en retard des postes informatiques peut engendrer la perte de vos données essentielles au bon fonctionnement de la société. Il faut donc prendre le temps de faire une bonne mise à jour du serveur informatique. Un serveur sécurisé vous protège efficacement des attaques extérieures. Il faut donc veiller à réaliser une maintenance informatique paris régulière de votre serveur et de tout le système d’ailleurs.

Sécuriser vos communications par e-mails

La plupart des communications via internet s’effectuent par voie officielle en utilisant les e-mails. En période de crise, il faut sécuriser les échanges de mails entre les collaborateurs. Un piratage des e-mails peut entraîner une perte de données ou l’accès à des données confidentielles par des personnes étrangères (généralement malveillantes). L’entreprise a donc la responsabilité de sécuriser tout le système de messagerie.

Opter pour un système de sauvegarde automatique

Comme la plupart des travaux se font maintenant en en télé travail, il est important de mettre en place un système pour la sauvegarde des données. Après une longue journée de travail, l’employé doit pouvoir sauvegarder son travail sur une base de données adaptée. Cette sauvegarde peut se faire de manière automatique. Il est également possible de faire un abonnement sur le cloud avec par exemple la solution bien connue de Microfost : office 365.

Évaluer plus aisément le travail

Le travail effectué par vos employés depuis leur maison doit être évalué. Il faut voir la performance de chaque employé et la qualité de travail fourni. Votre système informatique doit prendre en compte ce volet. Il faut donc avoir une statistique du débit de travail de vos employés. C’est en fonction de cela que les primes seront réparties entre les employées les plus productifs.

Enfin, le système de paiement peut être revu. Avec cette crise, il faut que le paiement se fasse de manière automatique et numérisée. En effet, le mode de paiement des salaires aux employés doit être automatisé, simplifié et rapide. Vous pouvez l’intégrer dans votre informatique d’entreprise.

Tous ces points doivent donc être pris en compte pour avoir une informatique d’entreprise au point. La mise à jour du serveur et la maintenance informatique doivent être assez régulières pour éviter le piratage des données.