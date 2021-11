La différenciation en marketing fait référence au développement de produits personnalisés qui procurent un avantage concurrentiel dans un certain secteur du marché. Si vous souhaitez éviter de vous battre uniquement sur les prix, il est peut-être temps de mettre en place cette approche de différenciation plus efficace. Tout au long de cet article, nous allons voir l’importance d’une stratégie de différenciation et ses avantages.

Détermination de la stratégie de différenciation

La stratégie de différenciation consiste à démarquer votre entreprise des autres concurrents similaires sur le marché. Typiquement, cette stratégie consiste à accentuer une distinction significative entre votre entreprise et celle de vos rivaux. Et cette distinction est valorisée auprès des consommateurs qui pourraient s’y intéresser. Un facteur de différenciation important offrira à votre entreprise un avantage compétitif.

Les entreprises peuvent adopter l’une des deux stratégies suivantes : la différenciation ou la différenciation accentuée. Dans la première, elles intègrent à leurs produits ou services des éléments spécialisés ayant un large attrait, tandis que dans la seconde, elles créent un produit qui s’adresse à un marché de niche. Dans les deux cas, la différenciation rend un produit ou un service plus attrayant pour le marché cible.

Quelle est l’importance de la différenciation marketing ?

Ces dernières années, la barrière à la concurrence a été considérablement réduite dans plusieurs entreprises. Par conséquent, un grand nombre d’industries ont observé une croissance considérable au niveau des produits concurrents.

La différenciation est une condition essentielle à la survie d’un produit dans un environnement compétitif où la concurrence se fait de plus en plus vive.

Qu’est-ce que votre produit ou service fait, réalise ou propose qui le différencie de vos concurrents ? La différenciation marketing permet à votre entreprise de répondre à cette problématique et de mettre en avant la plus-value distincte que le produit procure à ses consommateurs. Si vous ne fournissez pas les efforts suffisants au développement de votre stratégie de différenciation, vous risquez de vous fondre dans la multitude de vos adversaires et de ne jamais acquérir la part de marché nécessaire pour rester en activité.

Comment développer une stratégie de différenciation marketing ?

Êtes-vous prêt à vous concentrer sur la différenciation marketing, mais vous ne savez pas par où commencer ? Voici quelques étapes pour vous aider à démarrer.

Comprenez votre marché

Prenez connaissance du marché auquel vos produits sont destinés. Quels sont les groupes rivaux et quels services offrent-ils ? Quels types de demandes critiques des consommateurs ne sont pas satisfaites par les options existantes ?

Identifier les méthodes permettant de différencier potentiellement vos méthodes marketing

Travaillez avec toute votre équipe pour identifier ce qui permet de différencier potentiellement vos méthodes marketing des autres sur le marché. Faites le point sur les avantages et les valeurs que votre produit apporte aux clients et déterminez l’importance de ces valeurs.

Identifiez d’autres moyens de différencier votre produit de la concurrence

Ensuite, réfléchissez à la place qu’ils pourraient occuper dans le plan stratégique de votre entreprise.

Ces exemples ne font qu’effleurer les nombreux aspects qui peuvent distinguer une stratégie. Il convient également de mentionner que chaque produit, équipe et organisation possède un processus idéal unique.

Avantages de la différenciation en marketing

L’utilisation d’une approche de différenciation présente plusieurs avantages importants. Ces avantages sont comme suit :

un client potentiel ne peut pas limiter sa décision à la seule dimension du prix ;

vous êtes une option plus attrayante car vous êtes unique et vraisemblablement supérieur ;

l’absence de comparabilité directe ;

il n’y a aucune raison impérieuse de changer et aucune option similaire à envisager ;

vous êtes en mesure de pratiquer des prix plus élevés.

Les difficultés à conserver un avantage concurrentiel

Une fois que vous avez déterminé ce qui vous distingue de vos rivaux, vous êtes sur la bonne voie pour élaborer un bon plan de différenciation. Surtout si vous pouvez l’expliquer d’une manière que votre public ciblé comprendra.

Le marché ne cesse de bouger. Les concurrents les plus astucieux étudieront votre réussite et chercheront à la reproduire. Ce qui était autrefois une caractéristique distinctive peut être neutralisé avec le temps. Vous perdrez votre avantage concurrentiel.

Pour créer un plan de différenciation à long terme, vous devez développer votre réputation autour de ces traits distinctifs et rendre votre savoir extrêmement apparent pour votre public cible. Cette expertise visible constituera la pierre angulaire de votre marque de services professionnels.