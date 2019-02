Clé de sécurité fido u2f : est-ce vraiment efficace ?

Avec le développement de la cybercriminalité, les informations stockées sur les comptes en ligne sont susceptibles d’être interceptées par des black hat ou cybercriminels. Les clés de sécurité utilisées généralement par les utilisateurs n’ayant pas un niveau de sécurité élevé, il est préférable d’avoir recours à un outil comme la clé de sécurité fido u2f. Qu’est que la clé fido u2f ? Quels sont ces avantages ?

Qu’est-ce qu’une clé fido u2f ?

La clé U2f est un outil de sécurité conçu spécifiquement dans le but d’assurer la protection des données d’un utilisateur. D’apparence, elle rassemble à une clé USB classique, cependant, les deux dispositifs n’ont pas les mêmes fonctionnalités. Contrairement à une clé USB standard qui sert pour le stockage d’informations, la clé u2f permet à son propriétaire de s’authentifier sur ses comptes en ligne de manière plus sécurisée. Elle est, en effet, munie d’une puce de protection qui fonctionne selon le protocole u2f. Google a été le premier développeur à initier le projet, puis d’autres fabricants tels que NPX et Yubico ont pris le relais.

La clé est accessible à partir de 10 euros, mais pour les outils haut de gamme les prix peuvent atteindre une cinquantaine d’euros. La différence de prix s’explique par d’autres fonctionnalités qui peuvent être incluses dans la clé u2f, mais également par le fabricant qui l’a conçu. Pour l’achat d’une clé fido, privilégiez celles qui disposent d’un certificat FIDO qui garantit une plus bonne qualité. Pour connaître l’importance de l’utilisation de ce dispositif, découvrons les avantages de la clé de sécurité fido u2f.

Quels sont les avantages de la clé de sécurité fido u2f ?

La clé de sécurité u2f permet une connexion en deux étapes. Ce qui renforce le niveau de protection des données personnelles de l’utilisateur. Une fois paramétrée, l’utilisateur ne pourra s’authentifier qu’en utilisant l’outil et son code d’accès. De plus, la clé de sécurité chiffrée est unique et impossible à intercepter.

Par ailleurs, la clé fido u2f est simple d’utilisation et permet une authentification instantanée à plusieurs services. Il n’est pas requis d’installer un logiciel ou un driver pour son bon fonctionnement. Elle est compatible avec tous les systèmes d’exploitation. Pour comprendre son fonctionnement, vous pouvez consulter une revue web ou effectuer des recherches sur internet.