Réparation de votre mac, on vous parle de la sortie de macOS Sierra

C’est en lisant les actualités sur l’excellent site Nextinpact que j’ai eu l’idée de vous parler de la nouvelle version du logiciel des fans de la pomme : macOS Sierra. Très attendue, cette version est disponible dès aujourd’hui en téléchargement dans l’Appstore (4,5 Go de données) et ce gratuitement ! Petite attention : Sierra n’est disponible que pour les Mac compatible, mais nul besoin de s’inquiéter la mise à jour s’applique à vos Macbook et iMac achetés fin 2009, cela donne de la marge.

Au menu de cette mise à jour macOS Sierra :

Tout d’abord, l’assistant vocal Siri qui existe déjà depuis quelques années sur les iPhone débarque enfin sur Macbook. Pour activer cette fonctionnalité bien pratique, une nouvelle icône en acc_s rapide est disponible sur le Dock, sinon maintenir CMD + Espace pendant 1 seconde. L’Apple Watch fait également son apparition pour dévérouiller son Macbook, on imagine que d’autres fonctionnalités vont venir notamment du côté des développeurs indépendant.

Pour les addicts du cloud, le service iCloud Drive va devenir multi-plateformes avec la synchronisation des fichiers et dossiers du bureau. Depuis votre iPhone vous pourrez y accéder et modifier tous les éléments à distance. Les experts préviennent qu’Apple va vous pousser à prendre un abonnement payant pour profiter pleinement du service car 5Go gratuit ce n’est pas beaucoup… Les autres éléments de cette MAJ OS : appli Photos, Apple Pay etc…

Attention à vos données !

Comme à chaque fois lorsque l’on touche au logiciel sur son ordinateur, il est nécessaire de sauvegarder ses données. En effet, une nouvelle version d’un OS peut parfois entraîner une perte partielle (parfois totale) et dans ce cas il faut passer par des réparateurs professionnels comme www.cyber-jay.fr. Pour toutes les autres réparations, n’hésitez pas à faire un devis en ligne, votre Macbook mérite bien le regard d’un pro !

Si on remonte en arrière sur le blog iRonfle, nous avons déjà parlé de nombreuses fois des sorties des nouveaux OS et toujours avec beaucoup d’envie. Je vous invite à regarder à nouveau cet article sur Lion qui date de 2011. À l’époque on parlait : nouveau Finder, processeur graphique AMD , nouveau port Thunderbolt. Que de souvenirs 🙂 Pensez-vous faire la mise à jour macOS Sierra sur votre Macbook ? Utilisez l’espace des commentaires pour nous faire vos retours.