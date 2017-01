Apprendre une langue étrangère sans bouger de chez soi

S'il a bien une chose sur laquelle les Français ont du retard, ce sont les langues étrangères. En voyage à l'étranger, il n'est pas difficile de reconnaître un touriste français : c'est le seul qui ne sait pas se faire comprendre ! Pour pallier à ce problème, de nombreuses sociétés ont décidé de proposer des stages de renforcement en anglais, en allemand ou même dans d'autres langues. Le souci, c'est que ces stages coûtent une petite fortune, qu'ils ne prennent pas en charge les frais de déplacement à l'étranger, et surtout qu'ils ne prennent pas en compte vos centres d'intérêt. Des stages un peu trop "scolaires", en quelque sorte.

Mais si je vous disais qu'il existe un site pour apprendre une langue sans même bouger de soi, vous pourriez y croire ?

Speak Lab : apprendre la langue de votre choix n'a jamais été aussi agréable

Oubliez la galère de devoir partir à l'étranger, de dépenser toutes vos économies dans un stage qui ne vous apportera qu'un énorme découvert sur votre compte en banque. Avec Speak Lab, vous trouvez un correspondant qui parle la langue de votre choix, en quelques clics. Vous souhaitez trouver un correspondant allemand ? En quelques minutes, vous aurez un allemand en visioconférence avec vous.

L'apprentissage d'une langue (ou de tout autre chose en général) est bien plus simple si vous discutez de sujets qui vous passionnent, pas vrai ? C'est pourquoi Speak Lab vous demande certains de vos centres d'intérêt, afin de vous mettre en relation uniquement avec des personnes qui vous correspondent. Vous aurez bien plus de facilité à vous ouvrir et à communiquer si vous êtes intéressé(e) par le sujet.

Faire corriger un texte auprès d'un natif

Le site vous propose également de soumettre vos textes et devoirs en langue étrangère auprès de personnes parlant cette langue. Cette fonctionnalité favorise l'échange et vous êtes sûr de ne pas avoir fait d'erreurs ! Alors, vous attendez quoi pour vous lancer ?