Vidéo Lacoste L!VE, a new collection from Lacoste

Après avoir dévoilé ses nouveaux parfums, Lacoste utilise le viral pour faire parler de sa nouvelle collection printemps-été 2011: Lacoste LIVE, écrit L!VE. La marque souhaite donner un nouveau souffle à son image et toucher encore plus les jeunes avec cette nouvelle philosophie : LIVE!

Preppy is now hip and edgy.

Designed to party.

Always Unconventional Chic.

Pour cela via son site, le crocodile met à profit les réseaux sociaux avec une page Facebook et des vidéos sur Youtube.

La vidéo de présentation du concept, avec les soirées Lacoste LIVE:

Enjoy la Lacoste L!VE attitude !