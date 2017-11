Deux tourne-disques Rétro pour sauvegarder vos vinyles sur clé USB

Si vous cherchez comment conserver vos vinyles préférés et les garder à l’abri du temps, j’ai la solution pour vous : un tourne-disque encodeur. Cet appareil fonctionne comme un tourne-disque classique, mais il a une autre fonction, vous permettre de sauvegarder vos vinyles sur clé USB très facilement. Le groupe Bigben Interactive qui distribue des accessoires pour la musique et les jeux vidéos ajoute à sa gamme deux nouveaux modèles de tourne-disques avec un design retro : le tourne-disque TD97 (noir et transparent) et le TD94 (finition bois).

Les deux appareils permettent donc d’écouter vos vinyles, ils sont aussi équipés d’un lecteur CD, d’un lecteur MP3, d’une radio FM, d’une fonction spéciale bass boost, d’une prise casque et d’une prise audio line-out RCA. Les deux appareils sont paramétrables à distance à l’aide d’une télécommande. Et naturellement il est possible d’enregistrer directement sur une clé USB votre musique avec la fonction tourne-disque encodeur.

Concernant les caractéristiques techniques, je ne suis pas un expert, mais les différences de prix s’expliquent par le nombre de vitesses de rotation (3 pour le TD97 versus 2 pour le TD94 de Bigben Interactive). Le premier propose aussi plus de fonctionnalités telles que la fonction programme et repeat et bass boost. Ensuite c’est à vous de choisir en fonction du design que vous préférez.

Les design, couleurs et prix :