Stylet Bamboo Stylus feel : saisir du texte sur tablette tactile

Le japonais Wacom annonce aujourd’hui le lancement d’un nouveau stylet pour tablettes tactiles dans la gamme de produits Bamboo Stylus. Avec cet instrument d’écriture grand public réalisé pour le lancement des tablettes Windows 8, le leader du marché du stylet souhaite recréer les sensations d’écriture sur papier appliqué à une écriture sur tablette Windows où Android. Pas encore disponible en vente (à partir de début janvier 2013), découvrez le produit en image :

Basé sur les technologies feel IT Technologies de Wacom, le nouveau stylet Bamboo Stylus feel souhaite proposer aux utilisateurs une nouvelle expérience de prise de note de grande qualité et axée sur la précision. Les utilisations sont multiples : écriture, dessin, retouche de vos photos. Le style est disponible en noir et en blanc avec un premier prix à 39,90 € TTC et 79,90 € TTC pour la version haut de gamme Bamboo Stylus feel carbon.