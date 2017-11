Sélection de coques de protection pour Samsung Galaxy

Il y a quelques semaines, je vous avais présenté un ensemble d’accessoires high tech pour assurer le suivi de votre forme physique à l’aide de votre smartphone Samsung Galaxy S2. Vous pouviez entre autres contrôler votre activité sportive, mais aussi assurer le suivi de votre poids ou battements cardiaques. Maintenant, je vous propose de découvrir une petite sélection de coques design et fun pour offrir à votre smartphone une nouvelle robe pour l’été, débutons avec une coque de protection originale : lapin passion.

La coque Lapin Passion rajoute à votre Samsung Galaxy S2 des oreilles et une petite queue de lapin accrochée avec une ventouse (elle s’enlève si vous trouvez que les oreilles suffisent à donner un look à votre téléphone). Divers coloris existent : gris, blanc, rose et rouge, à vous de choisir ! Pour un look plus sage et pleins de rayure, la coque Zèbre sera parfaite. Léopard est également disponible dans la collection « animaux ».

Pour des coques de protection plus fun, la version GameBoy ou Coca Cola vous ravira. Dans la thématique pays, New York / Londres et Paris existent. L’ensemble de ces protections vous permettra de protéger à moindre coût votre téléphone, le site CoqueSG propose un grand nombre de d’accessoires pour votre Samsung Galaxy afin d’éviter de rayer votre écran.