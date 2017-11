Securitas Direct se lance sur le mobile avec My Verisure

Sur la thématique de la sécurité et de la télésurveillance , la mode est au mobile. Fort de plusieurs millions de clients et une présence dans 11 pays, le groupe Securitas Direct fait évoluer ses applications clients avec le lancement d’une version mobile des services disponible sur smartphone.

Ainsi les clients pourront effectuer des contrôles à distance de leur sécurité et alarmes à l’aide d’un simple smartphone équipé de l’application My Verisure. Les options de commande possibles sont la vision et l’écoute de l’habitat, l’envoi de captures d’image en real time et le principal : connecter ou déconnecter son alarme.

L’application pour smartphone My verisure a donc pour objectif de faciliter la vie des clients qui possèdent des alarmes Verisure. Disponible sur l’ensemble de la gamme des smartphone actuels (iPhone, Android, BlackBerry, Nokia), elle est gratuite et permet d’augmenter la sécurité :

Si vous partez en vacance et oubliez de brancher votre alarme, vous pourrez ainsi le faire à distance depuis votre smartphone.

L’application permet aussi de contrôler les entrées et les sorties de votre habitat ou entreprise, vous pourrez avoir les photos directement sur votre téléphone mobile.

De nouvelles fonctionnalités supplémentaires sont également disponibles en plus du kit de base alarme Verisure de Securitas Direct. Il est notamment possible de contrôler la porte principale avec la serrure électronique où de contrôler la domotique- lumière, chauffage, air conditionné, etc…

Selon une étude de Securitas Direct (Sept 2011), les actions les plus utilisées de l’application My Verisure sont la demande d’image (52.87%) ; la demande d’état de l’alarme (27 %) à savoir activée/désactivée ; puis viens l’activation (12.49 %) et la désactivation (6.86%) du système de sécurité.