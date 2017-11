Personnaliser son iPhone ou tablette tactile avec les accessoires Skpad

Derrière les termes KnobPad et Pickelpad se trouvent deux accessoires pour personnaliser votre iPhone, iPod, iPad et vos différentes tablettes tactiles (même Microsoft Surface !). Créés par la marque Skpad qui distribue des produits et technologies pour l’ensemble de vos produits électroniques (les chargeurs universels Home & Car sont géniaux), vous pourrez avec le KnobPad ajouter sur vos boutons de smartphone des bulles de plastique autocollantes en fonction de votre nationalité (pour les fans de football), de vos humeurs ou logos.

Vous pourrez avec les bulles KnobPad personnaliser le bouton « Home » de votre smartphone, je l’ai fait sur mon iPhone 3GS et cela a permis d’éviter que je change ce bouton qui était défectueux. Vous pouvez aussi les coller sur votre coque de protection Griffin par exemple ! Découvrons maintenant le Pickelpad, un appui portatif 100% universel, pour vos tablettes tactiles et smartphone.

Le Pickelpad de Skpad est donc un support pour tenir en position inclinée (horizontale ou verticale en fonction de votre confort) vos appareils électroniques (iPad, iPhone, tablettes). Il est très léger avec ses 9 grammes et se plie très facilement en situation de mobilité. Ce gadget est disponible à partir de 12,90 euros, et les bulles autocollantes à partir de 9,90 euros, directement sur le site web du fabriquant d’accessoires.