Nouvelles coques de protection pour Samsung Galaxy S4

Vous venez d’acquérir le dernier né de la gamme Samsung, le Galaxy S4 ? Il faut maintenant penser aux accessoires pour protéger l’écran, les écouteurs et le chargeur. Bonne nouvelle, le créateur d’éléments multimédias innove en ce début de printemps pour le plus grand plaisir de votre nouveau smartphone avec une gamme d’accessoires aux couleurs et styles multiples.

Chaque utilisateur de smartphone a une utilisation différente de son device et surtout des envies de design bien particulières. Griffin Technologie propose ainsi plusieurs gammes : Gamme Survivor, Midtown Wallet et le PowerJolt Universal. Derrière ces anglicismes se cachent des coques de protection pour le S4, multiples toutes avec une identité propre que nous allons découvrir en images. Commençons par la Gamme Survivor pour Samsung Galaxy S4 :

La coque de protection pour smartphone Survivor se distingue par son storytelling et sa composition. L’histoire de cette coque vient des normes militaires US et anglaises qu’elle respecte. En effet, ce best-seller est composé de deux matériaux : le silicone et le polycarbonate renforcé. Si vous partez en vadrouille, vous savez maintenant quelle coque choisir ! Votre Galaxy S4 sera ainsi protégé contre les chocs et la poussière pour plus de longévité et de performances. Sa soeur est la coque Survivor Skin composée à 100% de silicone rigide, pour plus de protection.

Parlons maintenant du Midtown Wallet pour le Samsung Galaxy S4 : des lignes épurées qui font de votre smartphone un porte-cartes, porte monnaies sécurisé à ouvrir comme un livre. Ainsi vous garder l’aspect tactile de votre téléphone mais un outil multi-usages. Le prix est naturellement plus élevé pour une coque de base, mais là on cherche l’exception pour 39,99€. Personnellement je ne suis pas fan de ce type de coque de protection, je préfère une enveloppe fine qui se glisse facilement dans la poche comme la Reveal Griffin que nous allons décrire dans la suite de cet article.

Avec la description de cette première gamme de coque, je crois que le ton est donné. Passons maintenant à une coque élégante qui se différencie par sa transparence et sa finesse. La coque Reveal tout aussi résistante laisse votre Samsung Galaxy S4 visible au grand jour grâce à ces rebords en caoutchouc. Dès le mois de juin, vous pourrez vous emparer de ces différentes coque de protection pour smartphone et assurer à votre nouveau téléphone un emballage design et de qualité. Concernant les couleurs, on reste classique et efficace : les coloris disponibles sont le noir, le bleu et le violet. J’ai une préférence pour le bleu et vous ?

Prix : la coque Survivor est disponible à partir de 39,99€, la coque Survivor Skin pour 19,99€. et la coque Reveal à 24,99€.

Une fois votre coque de proctection choisie, il faut s’attaquer au chargeur et fort heureusement, Griffin Technology a une solution pour vous : le chargeur de voiture PowerJolt Universal. Cet outil ravira les adeptes des fonctionnalités qui utilisent la batterie (GPS, musique en streaming etc…) de leur Samsung Galaxy S4. Ce chargeur d’une puissance de 10 watts vous évitera les pannes de téléphone pour un prix correct : 24,99€. Si vous avez acheté l’un de ses produits ou en conseillez d’autres, laissez un commentaire !