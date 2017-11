Nouvelle imprimante de poche LG Pocket Photo

Je vous avais présenté la Polaroid Pogo (première version et deuxième génération) sur iRonfle.com, je vous propose à présent de découvrir la LG Pocket Photo : l’imprimante de poche du constructeur LG. Cet article n’est pas un test, mais une simple description avec des photos du produit, si vous avez la Pocket Photo, n’hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de l’article. Cette nouvelle imprimante portable est à destination des smartphone puisque des connexions Bluetooth et NFC permettent d’imprimer des clichés sans fil en situation de mobilité.

LG Pocket Photo sous le nom de code PD233 est donc un nouveau mode d’impression photo pour votre iPhone ou téléphone Android. Rien d’original dans le concept puisque Polaroid propose cela depuis des lustres, mais le design est beaucoup plus intéressant. On retrouve la touche LG et franchement : c’est réussi ! A l’heure ou Instagram et autres réseaux sociaux orientés photos cartonnent et avec une photo papier à nouveau tendance, enfin un gadget avec un beau design tout en restant léger : 72 x 120 x 24 mm et ultra-léger; 215 grammes.

L’imprimante de poche LG Pocket Photo a été réfléchie pour être portable, elle tient en effet dans la main et imprime des photos en instantané de 5,1 x 7,6 cm. Pour cela, il suffit d’installer une application gratuite qui une fois la connexion réalisée entre votre smartphone et l’appareil lancera l’impression, l’utilisation du câble USB est également possible. Le prix : environ 150 euros, on reste dans les prix du marché pour ce type d’appareil. Nous allons maintenant nous intéresser aux fonctionnalités de la Pocket Photo.

La LG Pocket Photo n’est pas qu’une imprimante, elle permet aussi de faire des retouches : recadrage, filtres, couleurs et le plus intéressant, insérer des QR Codes et des annotations. Je pense que la réelle différence vient de là, car concernant les filtres de couleur, on retrouve ces filtres dans beaucoup d’applications. Grâce au QR Code, vous pourrez ainsi rediriger vers votre compte Flickr, Instagram ou autre réseau social souhaité.

Pour terminer sur un détail technique, les experts noteront que l’imprimante de poche utilise la technologie d’impression sans encre de ZINK (pour les novices : c’est un procédé de sublimation thermique qui révèle les couleurs qui se trouvent dans le papier du même nom). C’est la même techno que pour la Polaroid Pogo donc d’excellente qualité. Plusieurs coloris sont disponibles : orange, rose et gris. A vous de choisir !