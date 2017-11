Nouvel extrait du film de Xavier Durringer, La Conquête

Ce nouvel extrait du film La Conquête qui raconte l’ascension au pouvoir de Nicolas Sarkozy vient de sortir, tout frais, tout chaud, je vous invite à le voir en attendant la sortie au cinéma du film de Xavier Durringer. Le 18 Mai, il sera donc présenté dans les salles, dès que je peux je vais le voir, je trouve passionnant ce docu-romancé sur notre président, même si sa vie et sa montée au pouvoir à déjà été racontée de nombreuses fois dans des reportages ou livres, le côté fiction et l’excellent jeu des acteurs fait saliver.

Dans cet extrait de La Conquête, l’acteur Denis Podalydès affronte Bernard Lecoq (aka Nicolas Sarkozy versus Jacques Chirac) dans un échange de paroles assez dures mais avec une courtoisie toujours présente et le respect entre un président et son ministre. Le jeu est tout simplement excellent et on sent la pression entre celui qui a peur de se faire dominer et, l’insatiable et avide de libertés homme ambitieux.

Film La Conquête de Xavier Durringer avec Denis Podalydès et Bernard Lecoq.