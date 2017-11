Nouveau casque audio avec microphone SWEEX pour le chat et le gaming

Sweex qui fabrique de nombreux accessoires pour PC vient de sortir un nouveau casque audio muni d’un microphone dédié aux gamers et adeptes comme moi des réunions et conférences online sur Skype. C’est un casque très classique me direz-vous, mais son prix est très intéressant (moins de 18 euros) pour un confort optimal. A l’heure où ma connexion internet est de mauvaise qualité, investir dans un micro pourrai être intéressant ! Je recherche un casque de ce type avec un bon rapport qualité/prix, je pourrai me laisser tenter…

Pour les experts, le COMFORT HEADSET METAL de Sweex à une plage de fréquence de 20 à 20 000 Hz avec deux prises jack 3.5 pour brancher le micro et le casque au PC. Les caractéristiques indiquent un son haut de gamme pour les gamers avec la possibilité d’écouter en HQ sa musique tout en parlant distinctement à son équipe sur WoW où sur un newsgame. Le point qui me séduit le plus est le câble de 2m20 de long qui me permettrai de converser sur Skype tout en étant debout comme j’aime le faire ^^. A noter que le casque SWEEX est disponible dans plusieurs couleurs : Rose Girly, Silver High-Tech et Bleu Electrique. Quelle couleur vous plaît le plus ?

Voici quelques caractéristiques techniques du casque COMFORT HEADSET METAL de Sweex :

Puissance d’alimentation max. : 30 mW W

Compatibilité : PC

Technologie de connectivité : wired

Fréquence de microphone : 20-20 000 Hz

Sensibilité du microphone : -58 dB

Fréquence écouteur : 20 Hz

Impédance : 32 Ohm

Diamètre du haut-parleur : 30 mm

Couplage auriculaire : binaural

Nouveau casque audio avec Microphone COMFORT HEADSET METAL de Sweex