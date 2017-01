Votre e-réputation peut nuire à votre emploi 

Auparavant, il n’était pas nécessaire d’accorder une attention spécifique à la réputation virtuelle, car Internet n’avait pas un attrait aussi élevé. Par contre, depuis quelques années, un changement de taille a été observé à cause d’une recrudescence de contenus.

Vos clichés de soirée ne seront pas appréciés par un futur employeur

Aujourd’hui, vous partagez aisément des photos, et même des vidéos. Dans un cercle familial, elles ne semblent pas nocives, mais, si votre profil a la particularité d’être public, des désagréments de taille peuvent être observés. C’est également le cas si vous n’accordez pas une attention significative à tous les contenus que vous avez la possibilité de diffuser comme les soirées entre amis très arrosées, les défis quelque peu ridicules, voire dangereux… Désormais, les employeurs sont nombreux à chercher des informations sur les candidats en utilisant les réseaux sociaux, dont Facebook. Avec ces contenus peu avantageux, il y a de grandes chances pour que votre recrutement soit entaché même si votre CV est parfait.

Trois concepts pour nettoyer cette e-réputation

Ces profils sont donc attractifs, mais le revers de la médaille peut malheureusement être problématique d’où l’intérêt de se pencher au plus tôt sur cette e-réputation. Il existe même un outil spécifique qui vous permet de savoir si elle est dommageable pour votre futur. Ce concept n’est pas valable uniquement pour les particuliers, car les entreprises sont elles aussi au cœur des rumeurs, des commentaires négatifs… Cet ensemble aurait tendance à nuire fortement à l’e-réputation. Une agence vous propose de gérer, surveiller et nettoyer ces contenus que vous ne souhaitez plus voir. Les problèmes peuvent être nombreux, vous pourrez être confronté à des diffamations sur les forums, des insultes, des spéculations…

Cette réputation virtuelle peut être néfaste pour les entreprises

Ces informations sont nocives pour l’image d’une marque puisque les internautes ont massivement recours au Web pour effectuer des recherches. De ce fait, ils peuvent rapidement découvrir des propos qui sont certes infondés, mais le mal sera déjà fait. Un client peut donc tourner les talons et ne pas commander sur la plateforme. Un nettoyage de printemps s’avère être primordial dans ces conditions, mais il faudra utiliser de bons outils afin d’optimiser la démarche. La gestion de l’e-réputation ne peut plus être mise de côté, car Internet a pris une réelle importance.