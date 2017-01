Vive les entreprises familiales !

Les entreprises familiales sont un acteur majeur de l’économie, que ce soit en Europe ou dans le monde entier. La plupart de ces entreprises font parties de la classe des petites et moyennes entreprises, mais de nombreuses entreprises de grandes tailles sont toujours dirigées par des familles où sous le contrôle de familles.

L’entreprenariat familial également appelé family business représente 60% des entreprises en Europe , 83% en France et XX% en Allemagne . Aux USA, 35% des entreprises du « Fortune 500 » sont contrôlées par des familles . L’importance des entreprises familiales est donc très forte dans l’économie réelle.

On retrouve ces entreprises sur des marchés de niche avec des fortes marges comme le luxe, les services, l’informatique, la technologie où l’alimentaire (Fleury Michon, Bonduelle, Brossard…). Voici quelques exemples d’entreprises familiales : Oetker et Aldi (Allemagne), Lego (Danemark), Ikea (Suède), Michelin, Bic et L’Oréal (France), Acciona (Espagne), Addeco (Suisse), Swarovski (Autriche) et encore de nombreuses autres.

Les Family Business sont très peu présentes dans les secteurs à forte densité capitalistique. En effet, les entreprises familiales ont pour particularité d’éviter de diluer leur participation dans les entreprises ainsi que leur droit de vote, ce qui les exclut de nombreux secteurs secteur qui nécessitent de gros investissements à l’aide de nouveaux investisseurs où à un apport de capital avec le marché. On retrouve dans ces secteurs, l’industrie lourde, la santé, l’industrie du pétrole qui demandent de gros apports en capitaux propres.

Les entreprises familiales ont la propriété d’être plus résistantes aux crises et aux perturbations que les autres entreprises car leurs méthodes de gestion est moins aventureuse. En effet, l’entreprise est le principal actif des actionnaires, ce qui implique que le développement de l’entreprise familiale porte une vision à long terme a contrario des autres entreprises classiques qui sont soumises au diktat du capital et recherchent le profit court terme.

La vision des Family Business

L’entrepreneuriat familial a donc une vision plus réfléchie, à long terme et réalise des investissements en accord avec ses capacités financières car en cas de problèmes, une augmentation du capital entraînerai une perte de contrôle où diminution du pouvoir de la famille sur la direction de l’entreprise. Les dirigeants investissent ainsi beaucoup dans le capital humain via une politique d’anticipation et une gestion prudente. Les collaborateurs d’une entreprise familiale sont donc plus enclin à la flexibilité et à soutenir l’entreprise dans les temps difficiles.

L’entrepreneuriat familial fait face à de nombreux enjeux et possède des spécificités qui rendent le processus d’entreprendre très particulier. L’engagement de la famille pour son family business est un facteur de réussite, mais il a aussi ses limites. La création de l’entreprise est facilitée par cet engagement familial mais cela peut créer des barrières lors du développement de l’entreprise. Il devra avoir une logique d’innovation forte pour développer son entreprise et une stratégie pour s’ouvrir aux compétences externes à la famille.

En effet, lors de la création de l’entreprise, la famille oriente ses efforts sur les objectifs économiques mais en grandissant, les membres peuvent s’engager sur des objectifs sociaux où suivre des préférences personnelles. La capacité d’adaptation de la famille aux évolutions du marché est déterminante de la gestion de l’entreprise. Le fondateur où celui qui a reçu l’entreprise souhaite transmettre son entreprise aux générations futures, ce processus de transmission est déterminant pour le futur de l’entreprise, il peut être un facteur de réussite ou de faiblesse.

L’entreprise familiale se différencie des autres types d’entreprise par son histoire avec son caractère familial très fort, la pérennité de l’entreprise depuis le fondateur jusqu’aux héritiers, et sa recherche à transmettre aux générations futures ses valeurs et son capital.