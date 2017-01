Sunrise ferme ses portes : bienvenue à Kin Calendar

Dans quelques jours, l’application de gestion de calendrier Sunrise sera désactivée des plateformes de téléchargement mobile. Depuis son rachat en 2015 par Microsoft, l’appli Sunrise n’était plus mise à jour et l’arrêt de cette version grand public a été annoncé au mois de mai dernier. Utilisateur depuis le début de Sunrise, j’ai toujours été très content du produit qui remplit bien ses fonctions et permet de connecter de nombreux calendriers Google, Facebook etc…

Je vous propose aujourd’hui de tester Kin.today Calendar qui a été créé en réaction à la fermeture de Sunrise. Les développeurs ont pris le parti d’une version desktop avant de s’attaquer au mobile avec des fonctionnalités similaires et toujours aussi simplistes.