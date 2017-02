Smartphones : supprimer les fils avec les chargeurs à induction

Dans un monde ou le ‘sans fil’ est roi, le câble devient de plus en plus encombrant et notamment dans le cas des chargeurs qui non seulement se multiplient mais embarquent toujours autant de fils. Comment continuer à recharger son smartphone tout en évitant de traîner avec soi des mètres de câbles inutiles ? La réponse avec le Chargeur induction.

Les nouveaux téléphones proposent déjà aux utilisateurs de profiter de l’induction : soit directement dans le téléphone, soit avec une coque supplémentaire qui fait double usage (protection du device et chargement de batterie). Concrètement, cela consiste à poser sur une surface dédiée qui va alimenter en électricité celui-ci. La majorité des smartphones peuvent ainsi avec la technologie Wireless en bénéficier, que vous aillez un iPhone ou un Android, cool non ?

L’induction existe depuis de nombreuses années

J’avais déjà testé il y a presque 7 ans, une petite pétite (voir le test complet du chargeur sans fil) qui depuis a bien évoluée avec l’arrivée des nouvelles technologies et méthodes de fabrication. Le prix également puisque vous pouvez trouver sur le marché des chargeurs sans fil très abordables. Plus besoin de se ruiner pour donner une nouvelle vie à la batterie de son smartphone.

Le chargeur sans fil à induction nécessite donc un récepteur et une station d’accueil. Sans démonter votre téléphone et donc sans perdre la garantie, il suffit de connecter au smartphone un récepteur, pas besoin de logiciel également et ensuite de le poser sur la base qui va charger par induction magnétique. Rien de plus simple, vous oublierez même ce que signifie recharger un téléphone puisqu’avec le temps cela deviendra un véritable réflexe.

Il existe plusieurs produits dérivés, par exemple pour votre Chargeur sans fil iPhone , vous pourrez selon le lieu choisir une station d’accueil induction adaptée. Au bureau : un support à la verticale et un support horizontale à la maison, près des clés par exemple ? Dans le futur, on pourra imaginer ce type de stations dans les gares et dans les abri bus plutôt que des prises USB. Cette technologie est intéressante puisqu’elle peut être intégrée dans des supports physiques, imaginez ainsi une table dans un restaurant ou sur l’accoudoir d’une voiture. Peut-être que Tesla y pense déjà !

La fin des chargeurs filaires ?

Les constructeurs y réfléchissent depuis longtemps pour leurs smartphones, puisque LG avait présenté un PAD dédié en 2011 (voir l’article). Avec le renouvellement des chargeurs très spécifiques pour l’iPhone et l’arrivée sur le marché de nouveaux smartphones, seriez-vous prêt de votre côté à passer le cap et abandonner votre bon vieux fil qui prend de la place dans vos affaires et s’abîme très facilement ? Un vrai enjeu de société !

A lire également :