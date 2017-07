Sécurité des données : pourquoi il faut sensibiliser l’interne pour bloquer les menaces

Identifier les menaces sur la sécurité des données est devenu primordial avec la recrudescence des attaques informatiques. Toutes les entreprises doivent informer leurs collaborateurs sur les bons usages de l’informatique pour éviter la propagation des virus.

Mots de passe non sécurisés et faux emails sont parmi les principales sources de risques pour les entreprises. Mettez en place les bonnes procédures pour sensibiliser vos collaborateurs. C’est un enjeu de taille pour toute organisation. La méthodologie : informer les équipes, changer les habitudes pour respecter de nouveaux standards, maintenir le maintient de la sécurité permet d’améliorer le comportement. Consultez votre Direction des Systèmes d’Information !

Mais qu’en est-il de la création d’alertes pour suivre les connexions au système d’information ?

Il existe des logiciels qui permettent de créer des alertes lors de comportements hors normes sur vos serveurs et dans le cloud, des preuves que vous pouvez présenter à vos clients sur votre sécurité SI et pour passer plus facilement les audits de conformité. Etudier le comportement suspects des utilisateurs automatiquement permet ainsi de limiter les menaces, regarder des solutions comme Objectline.

Dans certaines organisations, la diffusion de pièces-jointes sous forme de fichiers zip est interdites pour éviter la propagation de fichiers dangereux et de perturber les systèmes d’information. Autre conseil : mettez à jour régulièrement les logiciels et systèmes d’information comme Windows XP, Windows 8 et Windows Server 2003.

Des solutions logicielles fournissent en Real Time toute l’information nécessaire pour suivre la sécurité des desktops, portables et clients virtuels. Gagnez en productivité pour votre équipe informatique avec l’audit automatique.

