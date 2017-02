La rencontre à l’heure du numérique : le digital dating

Connaissez-vous le digital dating ? L’arrivée des applications de rencontres instantanées a bouleversé le fonctionnement de la rencontre en ajoutant un enrobage numérique : Snapchat, Tinder, et même Facebook sont devenus de nouveaux outils pour répondre au besoin de se connecter avec d’autres. Bref, l’amour se vit désormais via un écran !

Au-delà des différences de langage, on se rend compte que les comportements sur internet sont la réflection de la réalité. Finalement, les outils changent mais les modes de fonctionnement restent les mêmes. Êtes-vous du même avis ? Mais la diversité de ces applications entraîne forcément la multiplication des présences sur ces différentes plateformes, n’y-a-t-il pas un risque de retrouver les mêmes personnes sur des plateformes différentes ? La spécialisation est peut-être une réponse à cette question, l’exemple avec les sites pour les personnes de sensibilités politiques différentes ou les rencontres entre amoureux de sport.

Le succès de toutes ces applications démontre le besoin d’une épôque de faire de nouvelles rencontres et dans des cadres moins standardisés. On trouve ainsi des sites pour tous les goûts, à croire qu’il faut désormais un guide sur les rencontres pour pouvoir naviguer dans cette jungle du digital dating. Le numérique a remplacé les agences matrimoniales traditionnelles mais créé des coachs de séduction en ligne. Quand on vous dit que la disruption est partout ! Le digital ne supprime pas les emplois, il les transforme.

Nous sommes aujourd’hui à quelques jours de la Saint Valentin, est-ce le jour pour trouver l’amour de sa vie ? Cosmopolitan donne une première réponse en évoquant la date du 7 février, pour l’occasion à chacun sa technique entre applications, speed dating et rendez-vous arrangés. Il semble que tous les astres s’alignent pour éviter de se retrouver seuls à cette date ! Les comportements évoluent fortement à l’approche de ces repères temporels, les publicitaires en profitent et de nombreuses publicités fleurissent à cette période pour encourager la découverte de nouveaux services de rencontre.

Mais le succès des écrans génère également un regain d'attention pour les rendez-vous physiques. On découvre ainsi que plusieurs sites de rencontre souhaitent proposer en plus d'une expérience online des rencontres physiques pour revenir dans le réel. Toutes les dernières publicités montrent ce besoin via des ateliers de cuisine, dégustation de vin et même activités sportives.

Quel est le futur de la rencontre numérique ? Seul l’avenir nous le dira, mais je vous invite à regarder du côté des objets connectés et de la réalité virtuelle, peut-être que Second Life aura une deuxième vie justement !