Les outils web grand public pour faire des présentations en ligne

Pour bien présenter leurs données ou leur idée, tout le monde se sert de nos jours de PowerPoint. Il s’agit d’un outil conçu par le géant Microsoft vers le début des années 1990 et qui a su attirer un grand nombre d’utilisateurs jusqu’à aujourd’hui. Une situation qui peut notamment s’expliquer par les nombreuses fonctionnalités et options qu’il propose, mais également par le manque de concurrence depuis son lancement. Toutefois, cela n’est plus le cas aujourd’hui ! Il existe maintenant de nombreux outils web qui se présentent comme une alternative à PowerPoint et nous allons vous en présenter quelques-uns dans cette rubrique.

Prezi

C’est l’un des plus grands concurrents de PowerPoint ! Il s’agit notamment d’un logiciel en ligne qui offre aux utilisateurs la possibilité de réaliser des présentations, et ce, avec un grand nombre d’options au programme. On peut par exemple y ajouter des animations, des transitions, de graphiques des effets de zoom, etc. Bref, cet outil dispose d’à-peu-près de tout pour vous permettre de concevoir des présentations originales qui ne manqueront pas de séduire votre public. Très facile à utiliser, Prezi est aussi accessible à tous, bien qu’il prévoie des versions payantes pour certaines options.

Slides

Si vous êtes à l’aise avec l’outil HTML5 et que vous recherchez de l’élégance et de l’originalité dans vos présentations, c’est l’outil qu’il vous faut ! Slides propose en effet aux utilisateurs un grand nombre d’options pour la personnalisation. Polices, formes, couleurs et transitions, vous aurez absolument tout à votre disposition pour concevoir des présentations à votre goût et à votre image. D’ailleurs, cet outil est également très facile à utiliser et il offre une excellente ergonomie. Tout le monde est donc en mesure de l’utiliser et de profiter pleinement de toutes ses fonctions. Enfin, cet outil existe aussi en version gratuite et payante !

EWC Presenter

Cet outil s’adresse également à tous ceux qui souhaitent jongler avec le HTML5 ! Il propose différentes fonctionnalités et options intéressantes pour la conception de présentations remarquables et originales. D’ailleurs, un éditeur WYSIWYG est également fourni afin de vous permettre de concevoir différents types de contenus visuels pour le besoin de votre présentation. Des options d’animations sont aussi disponibles et vous pouvez, selon vos goûts, ajouter de la musique, des vidéos, des images et bien d’autres encore. Bref, EWC Presenter dispose d’absolument de tout pour vous aider à réaliser vos présentations et à les personnaliser. De plus, il est gratuit !

Zoho Show

Il s’agit d’une application de présentation en ligne dont le principe de fonctionnement ressemble beaucoup à PowerPoint. Zoho Show propose en effet les mêmes options que cet outil conçu par Microsoft. Toutefois, il bénéficie d’un usage plus simple et plus pratique. Mieux encore, Zoho Show met en avant une fonction tout à fait séduisante qui ne manquera certainement pas de vous plaire : la fonction broadcaster une présentation. Grâce à celle-ci vous aurez la possibilité de faire une présentation à distance et en temps réel à travers la toile. Enfin, il est bon de savoir que Zoho Show fait partie intégrante de la suite bureautique Zoho et il est gratuit !

Knovio

Cet outil web ne laissera certainement pas indifférents les professionnels de tout genre ! Il offre en effet l’avantage de pouvoir partager ses diaporamas avec les personnes que l’on souhaite. Mais ce n’est pas tout ! Knovio vous offre également la possibilité d’ajouter votre voix ou une vidéo à votre présentation. Une fonctionnalité qui peut être d’une très grande utilité au sein des entreprises. Par ailleurs, Knovio figure aussi parmi les rares outils qui permettent d’importer ses présentations PowerPoint afin de les retravailler. Enfin, une fois la présentation conçue, il sera possible de la partager avec qui l’on souhaite via Twitter, LinkedIn, Facebook, etc.

L’agence Powerpoint SlidePro

http://www.SlidePro.fr