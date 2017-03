Des machines à sous dans les supermarchés Carrefour en belgique

Petite polémique dans la thématique des casinos dans des magasins de la marque Carrefour au sujet de machines à sous mises à disposition des clients pour les récompenser de leurs achats. La promotion d’une offre commerciale destinée à encourager à venir faire ses courses est ciblée par la Commission des jeux de hasard comme une action illégale. Qu’en pensez-vous et surtout êtes-vous joueur sur tablettes ou smartphones de jeu de fentes ?

C’est vraiment la première fois que j’entends parler d’une telle organisation pour fidéliser une clientèle, est-ce un test ou amener à rejoindre également la panoplie de jeux concours de nos supermarchés et espaces de ventes ? Seul l’avenir nous le dira, en attendant, décortiquons un peu plus ce mini phénomène de société.

Pour chaque achat dans le magasin d’une tranche de 25 euros, les clients reçoivent un jeton de machine à sous qui peut leur permettre de remporter des lots. Le géant français parle d’une tombola, la commission d’une machine pour jouer comme dans un casino. Les questions soulevées paraissent assez étonnantes surtout qu’on on sait qu’il y a derrière l’offre promotionnelle le soutient d’une association caritative et en plus un représentant de la loi : un huissier de justice.

Dans une thématique plus sympathique, c’est l’annonce de la sortie d’une machine à sous sur le thème de La Planète des Singes, célèbre saga cinématographique et télévisuelle mise en avant depuis de nombreuses années et qui connaît beaucoup de fans. Au programme : de divertissantes machines à sous gratuites intégrant des fonctionnalités bonus pour tous les joueurs en ligne. Le prochain opus de la série de films lancée par James Franco arrivera début du mois d’Août 2017.

Le marché des jeux en ligne se développe a vitesse grand « V » avec l’envie d’un nouveau public d’accéder à toutes ces fonctionnalités directement depuis internet. On se rend compte que ce soit dans l’exemple de Carrefour et sa tombola machine à sous ou celle de la Planète des Singes, les machines iconoclastes sont de retour et ont de beaux jours devant elles.