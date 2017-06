Le Hand Spinner, un gadget tendance pour cette année 2017

Nous en entendons parler partout sur le web, dans les magasins et dans notre entourage. Le Hand Spinner a pris une proportion énorme sur l’Hexagone et partout dans le monde. Les jeunes l’emportent partout avec eux et les moins jeunes se l’arrachent également.

Un gadget geek déstressant pratique et peu cher

Cet objet a vu le jour dans les années 90 afin d’aider des jeunes malades à surmonter leur hyperactivité et leur autisme. Il y a peu, sa fonction principale s’est vue détournée. En effet, aujourd’hui les magasins en vendent par centaine et le Hand Spinner se positionne comme un gadget geek permettant de calmer son stress au travail ou à l’école notamment.

Vendu entre 5 et 20 €, il existe de tous les modèles et de toutes les couleurs. Pratique, il permet d’occuper la main en cas de stress. Ainsi, au lieu de s’acharner sur un stylo 4 couleurs, un crayon que l’on mâche ou une feuille de papier, les citoyens peuvent s’occuper avec ce gadget. Cette petite toupie de 3 branches est très pratique. Peu lourde, peu imposante, elle est idéale pour les personnes souhaitant occuper leur main.

Les animaux sont également attirés par cette toupie qu’est le Hand Spinner

Après les enfants à la cour de récré, les adultes à leur bureau, c’est au tour des animaux de découvrir cette fameuse toupie. Chat, chien, orang-outan, ils ont tous été attirés à un moment donné par le Hand Spinner. Les nombreuses vidéos postées sur le web le prouvent. Leurs réactions sont différentes, entre crainte, curiosité et amusement, il n’en reste pas moins qu’ils s’y intéressent de près.

Insolite vous pensez ? Eh bien oui, mais pourtant tout ceci est bien vrai. Cette tendance ne cesse de grandir auprès des humaines et des animaux. Mais, où va donc s’arrêter cette tendance ? Comment évoluera ce gadget, ou quel gadget viendra lui piquer la place de premier dans les objets geek ?