La première machine à capsules connectée est arrivée sur le marché en 2016

Alors que certains constructeurs avaient déjà fait parler d'eux avec leur machine à café connectée à filtre, c'est Nespresso qui était sous les feux des projecteurs au début de l'année. En avril, la marque phare dont Georges Clooney est l'icône a sorti la Nespresso Prodigio, un modèle connecté.

Comment fonctionne la machine connectée et quelles sont ses fonctions ?

La machine à capsules connectée se base sur une connexion Bluetooth avec un Smartphone. Compatible avec Android et iOs, le modèle Prodigio de chez Nespresso permet à l'utilisateur d'effectuer plusieurs manipulations sur la machine. Mais pour que cela fonctionne, le consommateur doit d'abord télécharger l'application prévue à cet effet.

Quelles sont les fonctions disponibles ?

La fonction qui fait sans doute le plus "gadget" reste celle qui propose de lancer à distance son café. En tapant sur un simple bouton de l'application, votre café sera servi dans votre tasse. Cela nécessite bien évidemment que la capsule soit déjà intégrée dans la machine et que la tasse soit disposée au bon endroit. Autre fonction intéressante : celle pour programmer l'heure où votre café doit être prêt. Vous avez envie que votre café soit prêt quand vous arrivez pour prendre votre petit-déjeuner ? Ce sera possible avec cette nouvelle fonction.

Des notifications push pour l'entretien de votre machine.

Comme tous les électroménagers, la Nespresso Prodigio a besoin d'être régulièrement entretenue. Elle a également besoin que l'on en prenne soin et que l'on n'oublie rien. Ainsi, l'application prévoit de vous avertir par des notifications lorsqu'il faut remplir le réservoir d'eau, qu'il faut vider le bac à capsules ou encore que c'est le moment d'effectuer le détartrage. Des fonctionnalités plutôt intéressantes pour être sûr de ne rien manquer.

Quel café avec cette machine ?

Bien qu'elle soit connectée, cette machine à café n'en reste pas moins une machine à café à capsule quasi traditionnelle. Vous pouvez donc aisément vous servir du café de la marque ou acheter des capsules compatibles pour la machine Nespresso en magasin ou en ligne. Cette dernière option a d'ailleurs l'avantage de vous laisser choisir le café qui vous fait plaisir et surtout de déguster des cafés 100% naturels ou bio, bien meilleur pour la santé. Quoiqu'il en soit, il n'y a pas de café à proscrire ou à privilégier, même si cette machine est connectée.