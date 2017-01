La charge à induction s’invite aussi dans l’outillage électroportatif

La recharge sans fil est souvent évoquée pour les Smartphones, mais, cette fois-ci, elle intègre le secteur de l’outillage. Ce dernier peut donc jouir d’une batterie pleine grâce à un support conçu spécialement à cet effet.

C’est la fin des câbles grâce à l’arrivée d’une station de charge novatrice

Grâce à la norme Qi, les téléphones portables n’ont plus la nécessité d'être reliés à leur câble pour être rechargés. Certes, certains ont encore besoin de ce fil, mais d’autres comme les S6 et S6 Edge de Samsung ont pris le chemin de la recharge à induction. Il suffit de poser à plat le mobile sur un support compatible pour que la batterie retrouve des forces. Ce concept n’est pas uniquement visible dans la téléphonie puisque l’outillage électroportatif devient séduisant et surtout très pratique. Vous avez sans doute déjà vécu une mésaventure avec votre batterie. Le bricolage est beaucoup plus simple, car les câbles ont été relégués sur le banc de touche, mais il n’est pas rare d’oublier de recharger celle-ci avant une nouvelle utilisation.

Des outils beaucoup plus faciles à utiliser au quotidien

Votre atelier est donc interrompu ou annulé puisque la perceuse visseuse n’a pas les moyens de fonctionner sans batterie. La disparition des câbles a été très bénéfique, mais, malheureusement, cela demande une organisation spécifique sinon des problèmes sont au rendez-vous. Bosch a peut-être trouvé la solution avec sa nouvelle gamme de produits. Ils ont la particularité de se recharger via un simple contact comme peut le faire un Smartphone de la marque Samsung. Une station de charge est donc à la fois pratique, robuste et surtout elle résiste à l’eau. Ils seront parfaits pour les professionnels, mais également les consommateurs qui veulent accroître le côté pratique en supprimant les inconvénients.

Une charge particulièrement rapide du côté de Bosch

L’outillage pro devient plus perfectionné grâce à une charge par induction. Cette dernière a la particularité d’être directement intégrée dans le coffret L-Boxx de Bosch. Par conséquent, il suffit de ranger les outils dans leur boîte pour qu’ils puissent recharger leur batterie. Au niveau des performances, nous pouvons annoncer une véritable puissance puisqu’il faudra moins de 70 minutes pour obtenir 80% de la batterie. L’entreprise a eu le souhait de rendre son dispositif compatible à une multitude d’outils. Ce sont donc 27 produits qui jouissent de cette solution appréciable. Cette gamme est très vaste et vous propose aussi bien l’aspirateur qu’une simple perceuse.