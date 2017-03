Informatique : l’expérience utilisateur au service de la sécurité et du support

Avec la mutiplicité des terminaux, l’informatique devient de plus en plus complexe à gérer du côté des Directions des Systèmes d’information. Les DSI mettent en place des solutions de contrôle et de suivi des performances mais ou se place l’expérience utilisateur de cet écosystème ? Le digital offre de nouvelles opportunités de développer des interfaces liées à la data pour rendre accessible les données générées. Le temps réel qui était une contrainte devient désormais un allié pour gagner en efficacité et en productivité.

Les entreprises familiales sont souvent en retard dans ce domaine, la nouvelle génération a pour vocation de rattraper les normes et assurer la transmission des valeurs mais également du business. Vive la Business Intelligence et les tableaux de bords !

La sécurité informatique : cheval de bataille de l’expérience utilisateur

Postes de travail sont désormais complété par les smartphones et autres devices comme les clients virtuels. Le flux d’information augmente et il est nécessaire d’assurer un maximum de sécurité dans un contexte d’entreprise (business to business). Pour ce faire, il est important de gagner en visibilité et des solutions comme Nexthink apportent en temps réel l’information nécessaire.

Si vous travaillez dans une entreprise « bien câblée » vous devez être familier avec la notion de ticketing : le support client que vous contactez par email en cas de problème ou panne informatique. Les performances des utilisateurs doivent régulièrement être boostée pour s’adapter aux besoins : exemple du service Marketing qui intègre un nouveau logiciel de la suite Adobe. La gestion des incidents peut désormais se faire à distance et avant même que l’incident arrive (prédictif), grâce à une bonne visualisation des données informatiques.

Résoudre les problèmes et allouer les bonnes ressources avec le bon logiciel et le bon intégrateur. Mais surtout ne pas oublier de conserver et d’améliorer l’expérience utilisateur. Exemple des process de migration qui parfois peuvent générer des cheveux blancs, s’entourer des bons experts et logiciels donne de vrais avantages !