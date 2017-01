Le Cloud pour un usage personnel ?

Si le Cloud s’impose de plus en plus en entreprise et que de nombreuses solutions différentes voient le jour, on peut se demander ce qu’il en est pour les particuliers. Bien que bon nombre de services en ligne tels qu’iCloud, Google Drive ou encore Dropbox offrent à chacun des possibilités cloud plutôt pratiques, quelle solution adopter si l’on souhaite profiter d’un stockage Cloud indépendant et privé, qui nous donne la possibilité de garder réellement la main sur ses propres données ?

ownCloud

Première solution pour le Cloud privée, ownCloud propose à l’utilisateur une solution de stockage Cloud open-source qu’il peut lui-même paramétrer selon ses envies pour stocker ses données où bon lui semble. Ainsi, l’utilisateur peut tout aussi bien choisir un serveur Cloud, comme ceux proposés par 1&1 par exemple, et y installer ownCloud pour l’utiliser de façon optimisée, ou choisir de le faire depuis chez lui en installant son propre serveur si sa connexion le lui permet. En termes de possibilités, on retrouve un accès via tous ses appareils, le stockage de fichier, le travail en collaboration et la flexibilité qui a fait la réputation des différents services en ligne. C’est aussi la solution idéale pour stocker ses données si l’on souhaite installer un système de surveillance domotique dans le genre de celui-ci sans pour autant passer par les services d’un professionnel.

Lima, la petite solution française

Solution proposée par une start-up française du même nom, Lima est un petit boitier et une application Cloud pour la gestion de vos données. Le tout est d’une simplicité incroyable ! Il vous suffit de connecter un disque dur externe d’un côté et votre routeur Internet de l’autre pour créer votre cloud à la maison. Toutes les données stockées dessus seront alors accessibles sur chacun de vos appareils connectés et leurs données telles que vos photos ou vidéos y seront également synchronisées, le tout de manière sécurisée. Bien entendu, il est possible de faire une copie hors-ligne de chaque fichier si vous souhaitez y accéder lorsque vous n’aurez pas Internet. Malheureusement victime de son succès, il va vous falloir patienter et vous inscrire sur liste d’attente pour obtenir le vôtre !

Le serveur NAS en Cloud

Enfin, les serveurs Nas personnels se mettent aussi au Cloud et Western Digital propose par exemple My Cloud, un périphérique de stockage qui se branche lui aussi sur le routeur de la maison et qui permet d’accéder aux données qu’il contient via Internet. Il semble néanmoins que son utilisation avec des smartphones s’avère un peu compliquée, chose qui on l’espère changera avec le temps.