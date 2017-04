Casinos en ligne et réalité virtuelle, le futur de l’iGaming ?

Les casinos en ligne innovent sans cesse. Dernièrement, c’est la réalité virtuelle qui a fait son apparition pour rendre vos machines à sous + immersives.

La réalité virtuelle débarque dans les casinos en ligne !

Alors que l’industrie de l’iGaming est en pleine expansion depuis le début des années 2000, le nombre de joueurs dans les casinos en ligne est toujours croissant au fur et à mesure du temps. C’est pourquoi, cet univers attire de plus en plus de génies qui souhaitent imposer leurs innovations pour le plus grand bonheur des joueurs ! En effet, les casinos en ligne ne dérogent pas à la règle et ont dû suivre l’élan technologique pour garantir à leurs adeptes des fonctionnalités de jeu dans l’air du temps. Des jeux flash, à la 3D, en passant par le casino live et les applications mobiles, les établissements de jeu d’argent et de hasard en ligne sont de véritables marchés porteurs pour les meilleurs ingénieurs en haute technologie. Dernièrement, c’est l’apparition de la réalité virtuelle dans ces casinos qui a marqué les esprits ! Pour apercevoir le futur du jeu de roulette, de blackjack ou de la machine à sous, il vous faudra sûrement revêtir un casque de réalité augmentée.

Tout commence par une immersion dans un casino virtuel

La réalité virtuelle est une manière de plonger dans un autre univers, puisque le casque que vous allez porter vous garanti une immersion impressionnante dans un monde virtuel et avec une vision à 360°. Bien que votre corps ne puisse ressentir au toucher cet univers parallèle, l’illusion d’optique vous offre bien plus que des sensations fortes.

C’est d’abord la société de gaming, Slots Million, qui s’est engouffrée dans cette technologie de réalité augmentée avec l’ouverture d’un casino en ligne entièrement modélisé en 3D et accessible via un casque de VR. Le rendu est tellement surprenant qu’on a l’impression d’être dans un casino terrestre. Il est alors possible de se déplacer dans cet espace dédié aux jeux d’argent tout en s’adonnant aux meilleures machines à sous, comme celles de l’éditeur NetEnt. Sans vous déplacer réellement, il est donc désormais possible de vous balader dans un casino virtuel et même, de communiquer avec d’autres joueurs.

Les jeux de casinos en VR en développement

Le succès de cette nouvelle technologie a convaincu les plus grands éditeurs de jeux de casino en ligne. Comme nous avons pu le souligner précédemment, NetEnt est en tête de fil pour faire évoluer ses machines à sous dans un univers plus qu’immersif. L’entreprise a récemment annoncé qu’elle allait adapter son célèbre jeu, Gonzo’s Quest™, à la réalité augmentée. Avec une sortie prévue dans le courant de l’année, les premières images de cette version de la machine à sous sont plutôt alléchantes. NetEnt a, en effet, développé les interactions avec les personnages tout en proposant une jouabilité. Magique !

L’autre leader du marché de l’iGaming, ne compte pas non plus en rester là. Microgaming a déjà lancé une roulette en réalité augmentée. En enfilant un casque VR, le joueur se retrouve face à un croupier (plutôt un robot), afin de miser sur les chiffres et les couleurs. Très intuitif, le jeu nous plonge assurément dans une atmosphère presque… réelle !

La concurrence n’a pas dit son dernier mot

Mais alors, si l’on peut accéder à un casino via la réalité virtuelle, pourquoi se rendre dans un établissement terrestre ? En effet, les directeurs de casinos en dur vont devoir, eux aussi, s’armer de manière technologique, afin de rester dans la course. C’est notamment le cas des casinos de la marque Partouche en France ! Ces établissements innovent en installant des jeux virtuels comme des chamboule-tout en VR, des montagnes russes ou encore des jeux de casino immersifs et tactiles. De quoi satisfaire les férus de technologie et des jeux de casino ! Bien entendu, si vous préférez la stratégie à la chance, le poker est aussi en train de suivre le mouvement… Affaire à suivre !