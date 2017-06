Comment bien choisir un détecteur de fumée

es détecteurs à ionisation sont interdits du fait de leur radioactivité.

Pour le positionnement, sachez que le détecteur doit être placé en hauteur, dans un lieu de passage – un couloir par exemple -, le plus loin possible de la cuisine et de la salle-de-bain pour éviter le déclenchement inutile lors des émanations de vapeur. Dans le cas d’une habitation sur plusieurs étages, il est recommandé d’installer au moins un détecteur par étage.