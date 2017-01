Besoin d’une fausse identité ? Testez Fake Name Generator

Découvert par hasard sur Twitter au fil d’une discussion sur l’accessibilité à certains sites web américains je suis tombé sur le site Fake Name Generator qui permet de créer de fausses identités. Disponible en français cet outil permet de générer des identités de toutes pièces avec nom / prénom / adresse / âge / numéro de visa. Il est également possible de créer une adresse email temporaire associé à ce service. Tous les détails possibles existent : Taille, poids, groupe sanguin, tracking gps…

Dans un premier temps vous me direz quel intérêt dans la mesure où cela reste du faux ? Si vous souhaitez accéder à certains sites notamment étranger, votre code postal peut-être demandé ainsi qu’un numéro de téléphone local. Avoir un accès rapide à des infos certes fausses mais valides permet de gagner du temps et d’éviter de se creuser la tête pour un indicatif téléphonique. Même solution si vous vous inscrivez à une application et que ces informations sont demandées, ainsi vous ne partagez pas votre vraie identité et protégez vos données personnelles.

Dernière astuce : certains sites donnent des codes de réductions si vous invitez vos contacts et qu’ils remplissent leurs coordonnées, avec ce générateur de noms aléatoires, vous pourrez ainsi créer des comptes à la volée et bénéficier de promotions ou autres codes de parrainage.